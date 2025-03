Cinema no Museu terá início dia 5, em São Paulo

, em São Paulo, com exibição de filmes e documentários brasileiros, seguidos de debates com convidados que participaram da produção das obras. Com entrada gratuita, o projeto busca conectar a linguagem audiovisual com as histórias presentes nas exposições e acervos do museu.

A edição de estreia será no próximo sábado (5), às 15h, no auditório, e será dedicada ao filme Tava, a Casa de Pedra (2012), produzido pela ONG Vídeo nas Aldeias, fundada pelo indigenista Vincent Carelli . Para o debate, foram convidados a realizadora audiovisual Patrícia Ferreira Pará Yxapy e o cineasta Ariel Ortega Kuaray Poty, que assinam a direção do documentário.

O filme de estreia apresenta diversas dimensões do pensamento indígena em torno das chamadas Ruínas das Missões Jesuíticas dos Guarani, reconhecidas como Patrimônio Mundial, Cultural e Natural pela Unesco em 1983, localizadas nos territórios brasileiro e argentino.

A obra, aponta a gestão do museu, recupera o direito dos povos indígenas à autodeterminação e o poder de contar suas próprias histórias. O filme foi produzido no início do processo que culminou com o registro da Tava como lugar de referência para a memória e a identidade do povo Guarani pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), título conquistado anos depois, em 2014.

“Espero que esse espaço não só promova a produção audiovisual brasileira como também amplie as possibilidades de reflexão e imaginação sobre o passado”, acrescentou Ribeiro, professor do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP), que agrega o Museu do Ipiranga e o Museu Republicano de Itu.