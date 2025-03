Empresário é acusado de racismo e insulta segurança: 'Sou juiz, prendo você e você não me prende'

“Eu nunca chamei ninguém de macaco, vocês são loucos”, foi como o empresário Murilo Miyazaki, do interior de São Paulo, tentou se defender ao ser eliminado do Rio Open, torneio de tênis realizado no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, em fevereiro. A frase foi dita em meio a uma discussão com policiais e funcionários do evento, logo após ele ser acusado de insultos raciais por supostamente chamar um segurança de “macaco”.

A confusão foi registrada em vídeo e ganhou grande repercussão nas redes sociais. As imagens mostram Murilo agitado, insultando seguranças e discutindo com um policial. O caso levou o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) a denunciá-lo pelo crime de racismo.