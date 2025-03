COP15 de Espécies Migratórias Silvestres será no Brasil em 2026

O risco imposto pela urgência climática à vida selvagem também representa uma ameaça ao funcionamento de ecossistemas, já que as espécies migratórias são indicadores de saúde ambiental.

Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, ter o Pantanal como cenário para esse diálogo internacional reforça o compromisso do Brasil com a proteção da biodiversidade. “Neste contexto de grande instabilidade no multilateralismo, reafirmo a forte intenção do Brasil de construir um futuro sustentável, justo e inclusivo, e apelo a todos para que façam da COP15 no Pantanal um evento de sucesso”, declarou após o anúncio oficial, na última quarta-feira (26).