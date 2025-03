Programa da Rádio Nacional entrevista bandas do festival Lollapalooza

Apresentado por Victor Ribeiro e Guilherme Strozi, o programa da Rádio Nacional traz um bate-papo com a banda Jovem Dionísio, que participa do evento na sexta-feira, e com o grupo Terno Rei, que toca no domingo.



No ar de segunda a sexta, de 15h às 17h, o Tarde Nacional SP é transmitido pelo dial da Rádio Nacional de São Paulo, em 87,1 FM. Os ouvintes de outras localidades também podem conferir a atração ao vivo no site e no app Rádios EBC.



A produção radiofônica apresenta entrevistas, prestação de serviço, reportagens e agenda cultural com enfoque na Grande São Paulo. O programa também tem colunas com novidades musicais, achados da literatura e formação da identidade cultural da cidade.