Filme sobre a Batalha da Rua Maria Antônia estreia nesta quarta-feira

O longa-metragem, que passou por importantes festivais e conquistou prêmios ao redor do mundo, retrata um conflito ocorrido nos dias 2 e 3 de outubro de 1968 entre estudantes da Universidade de São Paulo (USP), que lutavam pela democracia, e estudantes do Mackenzie com pessoas ligadas ao Comando de Caça aos Comunistas (CCC), que eram a favor da ditadura. Durante o confronto, o estudante secundarista José Guimarães morreu. Estreia nos cinemas nesta quarta-feira (27) o longa-metragem A Batalha da Rua Maria Antônia. Dirigido e roteirizado por Vera Egito, com produção de Manoel Rangel, Egisto Betti e Heitor Dhalia, o filme será exibido em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Salvador e Brasília, entre outras cidades.

A diretora Vera Egito, que estudou audiovisual na USP, disse que a ideia de escrever o roteiro veio em 2008, 2009. Segundo Vera, a história é muito lembrada na universidade. Intrigada com a oposição entre duas ideologias e enxergando essa batalha como um retrato perfeito da situação política brasileira e latino-americana, ela começou a ler e a pesquisar sobre o assunto, até partir para a ficção.

“Os personagens são fictícios, com essa personagem principal, a Lilian, uma jovem que ainda não está engajada no movimento de resistência, mas que, a partir daquela noite, entende qual é seu papel político e amoroso, porque ela também tem uma questão pessoal para resolver naquela noite. Então, acho que também é um filme de amadurecimento”, disse Vera Egito. Falar sobre a ditadura militar não é somente falar sobre o passado, mas também sobre o presente, por haver uma conjuntura política com grupos conservadores que, segundo Vera, insistem em puxar o Brasil para trás. Para ela, o tema ainda deve ser discutido, e a sociedade precisa evoluir e amadurecer. A diretora do longa lembrou que muitas pessoas sequer tomaram ciência do que foi esse período no Brasil e do quanto o país sofre com tal herança. “Eu acho muito estranho, na verdade terrível, alguém se colocar como conservador dentro de uma sociedade que é tão desigual e violenta quanto a nossa. E esse desenho acontece há décadas. Eu acho que agora que nós sofremos um golpe em 2016, quase sofremos um golpe militar no 8 de janeiro de 2022, e cada vez mais essa conspiração está vindo à tona, está muito claro que este não é um assunto do passado”, enfatizou.

O documentário foi filmado em 2022, depois de dez anos em busca da verba necessária. Nesse intervalo, Vera reescreveu o roteiro várias vezes e, com as mudanças políticas do país, adquiriu amadurecimento e um novo olhar sobre toda a situação, o próprio roteiro e a importância dessa história no ambiente social e político brasileiro. “Quando o fotógrafo, a equipe criativa e eu entendemos que a ideia era fazer 21 planos-sequência em 16 milímetros (mm), em película, isso criou um desafio enorme de produção e de estética que acabou concentrando todo mundo nessa missão. Mas foi um desafio maravilhoso de cumprir. Foi uma filmagem muito divertida, porque estávamos todos muito concentrados nesse desafio”, acrescentou. Para a analista de comunicação do Centro Maria Antônia da USP Sandra Lima, esta é uma história não pode ser esquecida, e o filme é muito importante para que os jovens conheçam a história do Brasil e nunca se esqueçam do horror da ditadura, de suas consequências, dos mortos, desaparecidos e dos torturados e de todo o mal que fez para a sociedade brasileira.