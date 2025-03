França quer apoio de bancos de desenvolvimento a alimentação saudável

O governo francês espera sensibilizar bancos públicos de desenvolvimento para que eles se comprometam financeiramente com a produção de alimentos que sejam saudáveis para a população e ambientalmente sustentáveis. A França coordena nesta semana a cúpula Nutrition for Growth, evento sobre nutrição adequada, que acontecerá em Paris entre quinta-feira (27) e sexta-feira (28). A primeira edição do encontro ocorreu em 2013, em Londres, e ele é sediado a cada quatro anos pelos países que sediaram as últimas olimpíadas.