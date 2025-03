No Rio, PM retira barricadas e libera acesso ao Complexo do Chapadão

A Polícia Militar retirou, nesta quarta-feira (19), 56 toneladas de barricadas que dificultavam o acesso de moradores a comunidades da zona norte do Rio.

A operação começou nas primeiras horas do dia no Complexo do Chapadão, em Costa Barros. Os agentes desobstruíram cerca de 10 ruas em diferentes pontos da comunidade.