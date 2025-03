Marina Silva rebate ameaça de político e condena violência de gênero

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, se posicionou na manhã desta quarta-feira (19) sobre a declaração do senador, Plínio Valério (PSDB), durante um evento no Amazonas.

Ao classificar a postura do político amazonense como uma forma de incitar a violência contra uma mulher, Marina complementou que não considera natural a divergência sair do debate político para o incentivo à violência.