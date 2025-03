Luciana Barreto, da TV Brasil, sofre ataque racista; veja nota da EBC

A apresentadora do Repórter Brasil Tarde, da, Luciana Barreto, foi alvo de ataques racistas nas redes sociais após comentar a fala do presidente da Conmebol sobre a participação do Brasil na Libertadores.

Durante o telejornal Repórter Brasil Tarde, ela reforçou a importância de as confederações e clubes de futebol implementarem políticas antirracistas para combater as práticas de ódio em campo.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) repudia as agressões racistas contra a jornalista Luciana Barreto, âncora do Repórter Brasil Tarde da TV Brasil .

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) divulgou nota nesta quarta-feira (19) em que repudia as agressões racistas sofridas pela jornalista. A empresa vai tomar as medidas judiciais cabíveis.

A jornalista soma diversos prêmios na carreira. Em 2024, já no comando do Repórter Brasil Tarde, ela recebeu o Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira, Região Sudeste.

Em 2012, também na EBC, ganhou o Prêmio Nacional de Jornalismo Abdias Nascimento, pelo programa Caminhos da Reportagem – Negros no Brasil: brilho e invisibilidade.

Em 2015, foi eleita uma das Mulheres Inspiradoras de 2015 pelo Think Olga.

Por seu trabalho na mídia contra o racismo recebeu, em 2018, o prêmio “Sim a Igualdade Racial” na categoria “Em Pauta”. No mesmo ano, foi eleita Embaixadora de Turismo do Rio de Janeiro por dar visibilidade ao estado por meio do ativismo em prol do respeito à diversidade.