Compartilhamento de agulha em sala de aula torna mais de 40 alunos suscetíveis a infecções no Espírito Santo

Adolescentes da rede estadual de Laranja da Terra (ES) são considerados de “alto risco” para doenças devido ao compartilhamento incorreto de agulha em prática durante uma aula, na sexta-feira passada, 14.

A atividade ocorreu em uma cidade da região serrana do Espírito Santo, e acabou na demissão do professor responsável por colocar em risco a saúde dos estudantes. De acordo com os alunos em matéria divulgada pelo G1 ES, a mesma agulha teria sido utilizada entre quatro turmas, sem a higienização ou troca devida do material para uma demonstração de como descobrir o tipo sanguíneo de cada um.