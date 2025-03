CNU: novos editais incluem mais 27 aprovados sub judice

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (18) 13 editais de retificação com a inclusão de mais 27 candidatos sub judice nos resultados do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Os candidatos sub judice são aqueles que recorreram do resultado na Justiça e conseguiram uma decisão liminar para continuar no concurso. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (18) 13 editais de retificação. Os candidatos sub judice são aqueles que recorreram do resultado na Justiça e conseguiram uma decisão liminar para continuar no concurso.

Consulte os novos editais neste link

As novas publicações incluem candidatos sub judice do certame tanto nas listas de aprovados (vagas imediatas e de cadastro reserva) quanto nas listas de convocados para matrículas em cursos de formação e para o banco de candidatos em lista de espera em cargos de nível superior. Os editais trazem os nomes dos candidatos com liminar na seguinte ordem: órgão, cargo/especialidade, nome em ordem alfabética, número de inscrição, nota final, classificação na ampla concorrência (AC), classificação entre as pessoas com deficiência (PCD), classificação entre candidatos negros (negra) e classificação entre os candidatos indígenas (indígena), se for o caso. Os candidatos sub judice convocados para cursos de formação inicial devem fazer matrícula nos cursos já programados e sob coordenação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) ou pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe),