Mega-Sena tem um ganhador que leva prêmio de R$ 21,45 milhões

As seis dezenas do Concurso 2.840 da Mega-Sena sorteadas na noite desse sábado (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram 01 - 33 - 39 - 49 - 57- 60.

Apenas uma aposta de Belo Horizonte levou o prêmio de mais de R$ 21.465.552,71 pelo acerto dos seis números. Outras 73 apostas fizeram a quina e ganharam, cada uma, R$ 40.759,74.