Exposição mostra o impacto transformador do fotojornalismo no país

Considerada a maior mostra coletiva de fotojornalismo do Brasil, a exposição abre ao público nesta sexta-feira (14), às 17h, na Galeria da Arfoc-SP, na Avenida São Luís, no centro da capital paulista, e vai apresentar cerca de 100 imagens que apresentam o impacto transformador do fotojornalismo, passando da narração de histórias à reflexão sobre o mundo em que vivemos.

“As pessoas vão encontrar aqui um resumo do que aconteceu no ano”, explicou Toni Pires, presidente da Arfoc-SP, em entrevista à Agência Brasil. “Temos desde imagens de política a imagens de tragédias urbanas, como os incêndios florestais e as enchentes do Rio Grande do Sul. Temos também imagens de acidentes aéreos e os principais eventos esportivos do ano, além de retratos, guerra da Ucrânia, arte e cultura. A gente costuma brincar que é como se fosse um jornal separado por editorias”, disse. Na edição deste ano, a mostra vai homenagear dois fotógrafos: Isaac Fontana, da Agência EFE, e Eliária Andrade, que em 30 anos de profissão já passou por veículos como Diário Popular, Diário de São Paulo e O Globo.

“O Isaac Fontana é um profissional que hoje está na Agência EFE. Ele foi escolhido pela diretoria por ser um jovem profissional. Já a Eliária Andrade é uma fotojornalista mulher, negra e periférica, que já teve passagem pelo jornal O Globo e Diário Popular, e faz parte dos coletivos Fotógrafos e Fotógrafas pela Democracia e Mulheres de Luz”, explicou Pires.

Agência Brasil Entre os 56 profissionais com imagens selecionadas para a mostra, está o fotógrafo da Agência Brasil Paulo Pinto. Ele participa do evento com três imagens produzidas para a agência, entre elas, a vencedora do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, que mostra um jovem manifestante desarmado, rendido e oprimido, cercado por sete policiais militares e com seu pescoço sendo pressionado ao chão.