Em SP, Via Anchieta é liberada nesta manhã após queda de passarela

Um caminhão colidiu com a passarela de pedestres no km 52 da via, sentido Santos, causando danos à estrutura, que caiu sobre ambos os sentidos das pistas. A concessionária informou que não houve vítimas.

No sentido litoral, a Via Anchieta tinha tráfego congestionado do km 27 ao km 51, por volta das 10h20, reflexo do acidente. A rodovia dos Imigrantes tinha tráfego congestionado no sentido litoral, do km 26 ao km 40, também reflexo de acidente.

Após o acidente, na noite desta quinta-feira, a Anchieta teve o tráfego bloqueado no local do acidente e, por protocolo operacional, também foram realizados bloqueios no km 40 Sul e no km 56 Norte, conforme informou a Ecovias. Na ocasião, a Defesa Civil estadual informou que não houve registros de danos em imóveis dos bairros próximos nem de vítimas.