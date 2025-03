Alerj celebra 50 anos com visita teatralizada no Palácio Tiradentes

Em celebração ao seu aniversário de 50 anos, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realiza visita guiada teatralizada neste sábado (15), no Palácio Tiradentes, na Praça XV, no centro da capital.

Os visitantes irão interagir com sete personagens históricos e percorrer por diversos momentos da instituição de forma lúdica. O evento é gratuito, e a distribuição de senhas será realizada na entrada principal do palácio, na Rua Primeiro de março, s/n – Praça XV.

"O personagem mais lúdico é o Tiradentes que, apesar de não ter feito parte da história da Alerj, é o personagem que dá nome à sede histórica. Ele será o anfitrião do público nessa comemoração. Tiradentes vai interagindo com outros personagens que são do Legislativo. A primeira mulher deputada será um dos personagens, mas a gente não a nominou para homenagear todas as mulheres que passaram pela Alerj e falar dos avanços ao longo desses 50 anos. Fala do passado, do presente e reflexões para pensar a Alerj do futuro”, disse.

De classificação livre para todas as idades, a visita teatral será como uma viagem no tempo. Será possível revisitar momentos históricos desde o dia 15 de março de 1975, quando, no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, foi realizada a primeira sessão da Alerj. Projetos de Lei que transformaram a sociedade, como a criação do passe livre nos transportes públicos e a Lei de Cotas, fazem parte do roteiro , além de personagens que representam o voto feminino e Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira que dá nome ao palácio.

Inaugurado em 6 de maio de 1926, o Palácio Tiradentes abrigou a Câmara Federal entre 1926 a 1960, tendo recebido para a posse todos os presidentes do período: de Washington Luiz a Juscelino Kubitscheck. De 1937 a 1945, durante o Estado Novo, o Parlamento foi fechado pelo presidente Getúlio Vargas e no Palácio Tiradentes passou a funcionar o Ministério da Justiça e o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão de censura do regime.

Em 1960, com a transferência da capital do país para Brasília, o Palácio Tiradentes passa a abrigar a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara (ALEG). Após 15 anos, com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro passou a ocupar o prédio.

Com fachada imponente em uma das principais ruas do centro do Rio de Janeiro, o Palácio Tiradentes foi projetado em estilo eclético por Archimedes Memória e Francisco Couchet.

Serviço: