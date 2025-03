Mais 5 são presos no Ceará por crimes contra provedores de internet

A Polícia Civil do Ceará prendeu mais cinco pessoas suspeitas de participar de crimes contra empresas provedoras de internet no estado.

Com as prisões, efetuadas na tarde de ontem (12), já chegam a 17 o número de detidos pela Operação Strike, que ocorreu, simultaneamente, em Fortaleza e nas cidades de Caucaia, Horizonte e São Gonçalo do Amarante.