Projeto abre vagas para capacitação audiovisual de jovens de comunidades de terreiro

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) em parceria com o Ministério da Igualdade Racial (MIR), abriu as inscrições para o curso de audiovisual "Axé nas Redes", destinado a jovens pertencentes a comunidades e povos tradicionais de terreiro e de origem africana. As inscrições seguem abertas até 26 de março de 2025 e devem ser efetuadas, exclusivamente, pelo site oficial do projeto.

A oficina será conduzida de maneira virtual, com carga horária total de 40 horas, englobando palestras introdutórias, sessões práticas, orientações especializadas e o desenvolvimento de um projeto audiovisual coletivo.

Os módulos abordarão tópicos como roteiro, direção, produção, fotografia, edição e áudio, além de sessões de orientação específicas para apoiar os participantes no processo criativo. Podem participar jovens com idades entre 18 e 29 anos, residentes nas cinco regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), que mantenham vínculo com povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana. Impacto social e cultural O Axé nas Redes é uma ação de capacitação audiovisual voltada para jovens integrantes dos povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana.

Através de workshops virtuais, o projeto tem como objetivo qualificar os(as) participantes nas principais áreas do audiovisual, promovendo o protagonismo juvenil na criação de narrativas que enalteçam a cultura afro-brasileira de terreiro e incentivem a igualdade social e regional. Além de qualificar os jovens em técnicas audiovisuais, o Axé nas Redes busca fortalecer a identidade cultural e oferecer novas oportunidades de expressão para as comunidades de terreiro e matriz africana. Ao incentivar a criação de conteúdos originais, o projeto também promove a visibilidade de culturas frequentemente marginalizadas, permitindo que as histórias e saberes ancestrais ganhem destaque no panorama audiovisual nacional.