PM atira em morador durante ação de reintegração de posse em Guarulhos

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o morador conversando com dois policiais militares quando, de repente, é surpreendido com um tiro disparado por um desses policiais - e que atinge a sua perna. Os vídeos mostram que o morador não estava armado, não reagiu a qualquer ação e que ele cai ao chão após o disparo .

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi utilizada “munição não-letal” durante a ação policial. “A polícia foi acionada para acompanhar uma manifestação na manhã desta terça-feira (11) na Estrada do Elenco, em Guarulhos. No local, moradores que protestavam contra uma futura reintegração de posse incendiaram pneus e interditaram a via. Foi utilizada munição não-letal para desobstruir a rua. Um homem ficou ferido e recusou atendimento do Samu”, diz nota enviada pelo órgão.

Também por meio de nota, a prefeitura de Guarulhos informou que a reintegração de posse era de um terreno particular do Jardim Bananal e foi determinada pela Justiça. “Agentes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana realizaram ações para garantir o fluxo e a segurança na região”, informou a administração municipal

“Nas últimas semanas, a prefeitura realizou reuniões com diversas secretarias e atendeu moradores com o objetivo de buscar a melhor solução para o caso, e também criou uma força-tarefa emergencial com o envolvimento de pastas como Desenvolvimento e Assistência Social, Habitação, Administrações Regionais, Defesa Civil e Segurança Pública. Ao mesmo tempo, a administração municipal precisa cumprir as determinações da lei e buscou elementos via Secretaria de Justiça para autorizar a atuação no processo de reintegração, porém já houve despacho do juiz ressaltando que manterá a reintegração de posse independentemente de qualquer manifestação da prefeitura, que não é parte da ação”, disse a prefeitura.