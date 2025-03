Estação de metrô em São Paulo recebe mostra de Clarice Lispector

Um painel biográfico traça a trajetória da autora, intercalando fotos, trechos marcantes e curiosidades sobre sua vida . Na escadaria fixa da estação, os degraus foram adesivados com lombadas de suas principais obras, transformando o percurso em uma experiência literária. No espaço cenográfico instagramável montado no local, os passageiros poderão tirar fotos.

“A mostra conta com um painel interativo de fitinhas personalizadas, no qual os visitantes podem levar frases marcantes de Clarice como lembrança. Para os apaixonados pela literatura, há um espaço de leitura exclusivo com uma estante abastecida mensalmente com livros da autora, permitindo que os passageiros conheçam e explorem suas obras, além de servir como ponto de coleta para doações de obras da autora feitas pelos passageiros", informou o Instituto CCR, organizador da mostra.

Segundo o Grupo CCR - empresa que administra rodovias, a artista foi escolhida para a exposição em homenagem ao mês das mulheres. O projeto Centenários já lembrou nomes como Heitor Villa-Lobos, Tarsila do Amaral e Cândido Portinari.