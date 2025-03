Novo Código Civil poderá excluir herdeiros e cônjuges do testamento

Herdeiros e cônjuges considerados negligentes poderão perder o direito à herança em atualização do Código Civil / Crédito: adobe stock

Uma proposta de reforma do Código Civil brasileiro, em tramitação no Senado Federal desde janeiro de 2025, promete mudar significativamente as regras de sucessão de bens no País. O Projeto de Lei nº 4/2025, apresentado pelo ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prevê a exclusão de herança para filhos e cônjuges em determinadas situações, além de ampliar a liberdade para o planejamento sucessório.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O projeto estabelece que podem ser removidos da divisão dos bens os herdeiros que "tiverem deixado de prestar assistência material ou incorrido em abandono afetivo voluntário e injustificado contra o autor da herança".



Essa mudança busca punir juridicamente a negligência de familiares e reforça a importância do cuidado e da assistência entre pais e filhos.

Além disso, o novo texto prevê que o cônjuge deixará de ser considerado herdeiro necessário, voltando à regra anterior a 2002. Isso significa que, na ausência de testamento, o cônjuge não concorrerá automaticamente com descendentes ou ascendentes pela herança.

Novo Código Civil pode gerar mudanças no planejamento sucessório

Atualmente, a legislação brasileira obriga a destinação de 50% do patrimônio do falecido aos herdeiros necessários, que incluem descendentes, ascendentes e cônjuges.



Com a reforma, essa obrigatoriedade pode ser flexibilizada, permitindo que o autor da herança tenha mais autonomia para distribuir seus bens.

Especialistas divergem sobre os impactos dessas mudanças. A advogada Flávia Andrade acredita que a medida trará mais liberdade para o planejamento patrimonial, permitindo que as decisões sobre herança sejam tomadas de forma mais personalizada.

Para a advogada Miriane Ferreira as novas regras serão mais prejudiciais às mulheres Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Já a advogada Miriane Ferreira, que compartilha informações sobre direito de família nas redes sociais para seus quase 2 milhões de seguidores, se opõe à retirada do cônjuge da lista de herdeiros necessários. Ela alerta que essa mudança pode prejudicar especialmente as mulheres, que frequentemente dependem financeiramente de seus parceiros.

“Em diversos países, o cônjuge compete diretamente com descendentes ou ascendentes. Por que, então, justo no Brasil, lugar em que a mulher ocupa uma evidente posição de vulnerabilidade, estamos diante de presenciar tal retrocesso legislativo?”, apontou.

Mesmo com a perda do status de herdeiro necessário, o cônjuge ainda pode herdar parte do patrimônio na ordem de sucessão hereditária. Caso não haja testamento, a herança será destinada, na seguinte ordem, para descendentes (filhos e netos), ascendentes (pais e avós) e cônjuge (na ausência dos anteriores).

O cônjuge também continuará a receber metade dos bens comuns adquiridos durante o casamento, conforme o regime adotado. No caso da comunhão parcial ou universal de bens, metade do patrimônio já pertencerá ao cônjuge sobrevivente. Além disso, ele manterá o direito de habitação no imóvel em que residia com o falecido, desde que não possua outra moradia.

Novo Código Civil pode levar ao aumento de disputas judiciais

A proposta também levanta preocupações quanto ao aumento de litígios. Especialistas preveem que a nova redação do Código Civil pode intensificar disputas entre herdeiros e cônjuges, principalmente em casos onde não há testamento claro.