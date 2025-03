Navio Veleiro Cisne Branco comemora 25 anos de histórias e viagens

Com a missão de representar o Brasil, o Navio-Veleiro "Cisne Branco" percorreu mais de 30 nações participando de regatas, festivais e eventos que celebram a cultura náutica

/ Crédito: Marinha do Brasil / Reprodução

Desde sua incorporação à Marinha do Brasil, em 9 de março de 2000, o veleiro tem sido um símbolo de diplomacia naval e cultura marítima, navegando por mais de 30 países e participando de eventos internacionais.

O Navio-Veleiro "Cisne Branco" , conhecido como a "Embaixada Brasileira no Mar", completa 25 anos de história em 2025.

Crédito: Marinha do Brasil / Reprodução

Projetado para representar o Brasil no exterior, o "Cisne Branco" participa de regatas, festivais náuticos e cerimônias oficiais. Além disso, desempenha um papel fundamental na formação de militares da Marinha , proporcionando treinamento prático a aspirantes, alunos do Colégio Naval e aprendizes-marinheiros.

Crédito: Marinha do Brasil / Reprodução

Entre suas características marcantes estão os 18 km de cabos, sistemas modernos de navegação e um interior repleto de referências históricas, incluindo um vitral que retrata a Baía de Guanabara e candelabros do século XIX adaptados para o balanço do mar.

Com três mastros, o veleiro impressiona pela sua estrutura e capacidade de navegação. Equipado com 25 velas e um motor diesel de 1001 HP, pode atingir até 32 km/h.

O navio também carrega consigo tradições e lendas. Uma das mais conhecidas é o "lobby da moeda", onde uma moeda de 1936 foi assentada na base do mastro principal, seguindo uma antiga crença naval para proteção da tripulação.

Outra tradição marcante é a presença da imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança, associada à proteção dos navegantes.

Ao longo dos anos, o "Cisne Branco" acumulou conquistas, como a vitória na categoria "A" da regata "America's Sail" em 2002 e 2006, além da participação em edições da "Velas Latinoamérica", uma reunião de grandes veleiros das Marinhas Amigas que navegam pela América Latina com o objetivo de fortalecer os laços de amizade entre as instituições e as futuras gerações de oficiais e tripulações