Dona de loja é morta a tiros em São Bernardo do Campo, município de SP

Uma dona de loja de roupas localizada em São Bernardo do Campo, município de São Paulo, foi morta dentro do seu estabelecimento a tiros. O enterro da jovem ocorreu na tarde deste domingo, 9.

De acordo com o apurado pela Folha de S.Paulo, a vítima, Priscila Amaral Oliveira, de 28 anos, estava se preparando para fechar sua loja quando foi atingida no peito e na testa. Ela chegou a ser socorrida, porém não conseguiu resistir aos ferimentos.

Segundo o informado no registro policial, observado pelo portal, uma amiga da empresária estava na loja, ela afirmou que o homem atirou na vítima e saiu sem levar nada.

Além disso, a prima dela informou que a polícia definiu o caso como uma “execução”. Conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como homicídio no 3° Departamento de Polícia (DP) da cidade.

Ainda conforme a Folha, outro ponto destacado foi que os criminosos abandonaram a moto nas imediações do local e fugiram num Fiat Mobi, que passou por um radar inteligente do sistema da Polícia Militar, que apontou que os dois veículos foram vistos em Santos, no litoral paulista. Porém, a placa do carro estava alterada.