SP tem previsão de chuvas e ventos intensos a partir de domingo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta sobre a chegada de uma frente fria que pode provocar chuvas intensas, quedas de raio e rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora (km/h) em algumas regiões do estado. A mudança no tempo está prevista para ocorrer entre domingo (9) e segunda-feira (10). A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta sobre a chegada de uma frente fria que pode provocar chuvas intensas, quedas de raio e rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora (km/h) em algumas regiões do estado.

As áreas com alto risco de chuvas são a região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, o Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, a Serra da Mantiqueira e o litoral norte, além das regiões de Itapeva, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente e Marília.

As regiões que apresentam risco moderado são Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. O diretor do Núcleo de Situação de Anormalidade da Defesa Civil, o capitão Polícia Militar Rodrigo Fiorentini, avalia que o cenário dos próximos dias é alarmante. “Pedimos à população que fique atenta aos alertas do cellbroadcast e que os municípios deem atenção maior às ações de prevenção e proteção do cidadão”, disse, em nota.

Gabinete de crise Diante da previsão meteorológica, a Defesa Civil montará o Gabinete de Crise, a partir das 18h deste domingo (9), com representantes das concessionárias de energia, abastecimento de água e órgãos públicos para monitorar a situação em tempo real e coordenar ações preventivas com os municípios. O gabinete deve ficar mobilizado até terça-feira (11). O objetivo é garantir pronta resposta a possíveis estragos causados pelos temporais. Calor extremo No domingo (9), a previsão meteorológica indica que, antes da chegada das chuvas, o estado de São Paulo pode registrar temperaturas extremas, com máximas que podem superar os 37°C em algumas regiões, além da capital com 35ºC.