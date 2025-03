Filhos de ambulantes acolhidos por projeto social desfilam na Sapucaí

Os filhos de ambulantes que trabalham nas proximidades da Passarela do Samba, na Marquês de Sapucaí, voltam a ser acolhidos, a partir de hoje (7) e neste sábado (8), no desfile das escolas campeãs pelo projeto ‘Carnaval Criança Carioca’, coordenado pela 1ª Vara da Infância e da Juventude Protetiva do Tribunal de Justiça do Rio.

Nesta sexta-feira, no desfile das Escolas Mirins, a criançada vai poder desfilar na Escola de Samba Nova Geração do Estácio.

A Escola Estácio de Sá doou ao projeto da Justiça as fantasias de duas alas para que as crianças e os adolescentes acolhidos enquanto seus pais trabalham possam ter a experiência de vivenciar um desfile na Passarela do Samba, local sempre visto de longe ou mesmo desconhecido da grande maioria.

A juíza Lysia Mesquita, titular da 1ª Vara da Infância e da Justiça Protetiva e coordenadora do projeto, disse que “além do abrigo seguro, das recreações e atividades lúdicas, da alimentação garantida e dos materiais escolares doados, as crianças poderão viver uma experiência cultural inédita”. Neste ano, a Nova Geração do Estácio apresentará na Avenida o enredo “Os Guardiões da Floresta”.

De sexta-feira, 28 de fevereiro, até terça-feira de carnaval (4) mais de 100 crianças e adolescentes ficaram resguardados pelo ‘Carnaval Criança Carioca’ enquanto seus pais e responsáveis vendiam mercadorias, como bebidas e churrasquinho, com tranquilidade nos arredores do Sambódromo. Ao final da jornada de trabalho, eles buscavam os filhos e retornavam para casa.