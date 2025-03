Escritório regional da ONU Turismo inicia atividades no Rio de Janeiro

A Organização Mundial do Turismo (ONU Turismo), principal organização internacional destinada a promover e desenvolver o turismo mundialmente,, com o propósito de promover o turismo sustentável e a consolidação do Brasil como um dos principais destinos globais.

A nova sede no Brasil é resultado de negociações entre o governo federal e a ONU Turismo, concluídas com a assinatura de um acordo em 19 de outubro, na 25ª Assembleia Geral do órgão, em Samarcanda, no Uzbequistão.

O diretor do Escritório Regional da ONU Turismo para as Américas, Heitor Kadri, foi empossado em cerimônia na Casa França-Brasil, no centro da capital fluminense.

Brasil

Segundo a Embratur, o Brasil registrou 1,48 milhão de turistas estrangeiros apenas em janeiro deste ano, 55% a mais que no mesmo período do ano passado, com uma receita de US$ 805 milhões. Em 2024, o país recebeu 6,7 milhões de visitantes internacionais, arrecadando US$ 7,3 bilhões.