Médico de 31 anos morre de parada cardíaca em Santa Catarina

VEJA também: Um novo ano para cuidar do seu coração

Companheiro agradece apoio nas redes sociais

O namorado de Alisson, Emerson Veloso, fez uma publicação agradecendo as mensagens de apoio recebidas, mas afirmou não estar em condições de responder a todas: “No momento estou melhorando, mas não está sendo fácil.”

O corpo do médico está sendo velado na tarde desta quarta-feira, 5, no Cemitério Municipal de Indaial. Uma advogada amiga do casal, Ana Paula, auxiliou na organização do velório e sepultamento.