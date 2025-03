Bagunça Meu Coreto faz baile com marchinhas no Rio de Janeiro

O bloco Bagunça Meu Coreto faz nesta terça-feira (4) um baile com marchinhas, bandinha em um coreto, foliões fantasiados, confete e serpentina, na Praça São Salvador, em Laranjeiras, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Neste ano, o Bagunça Meu Coreto completa 20 anos.

“Vinte anos atrás, os blocos que a gente gostava começaram a ficar muito cheios. Aí, resolvemos fazer um bloco com família e amigos. Começamos com 20 pessoas e hoje somos 35 na diretoria. E a gente arrasta os familiares e amigos para brincarem o carnaval conosco”, conta Aleusis Cordeiro, uma das diretoras do bloco.