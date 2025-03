Saiba como visitar 1º filhote de urso-polar nascido na América Latina

O Aquário de São Paulo apresentou ao público o primeiro filhote de urso-polar nascido na América Latina. Nur (luz em árabe) é filha dos ursos-polares Aurora e Peregrino, que chegaram ao país há dez anos, vindos do Zoológico de Kazan, na Rússia. (luz em árabe) é filhados ursos-polares Aurora e Peregrino, que chegaram ao país há dez anos, vindos do Zoológico de Kazan, na Rússia.

A iniciativa de enviar o casal para o Brasil foi uma ação internacional para garantir a preservação da espécie. Nur nasceu em 17 de novembro de 2024 e simboliza a luta contra o aquecimento global.

De acordo com o Aquário, apenas seis ursos nasceram em zoológicos no ano passado. Assim, além de comemorar a chega de Nur, a equipe do Aquário reforçou o monitoramento antes e depois de seu nascimento, porque o primeiro ano de vida de um urso-polar representa um período crítico para a sobrevivência em razão da sua fragilidade. A transição da toca para o recinto fora do ninho foi baseada nos sinais que a filhote demonstrou. “O futuro não é a gente que decide [porque] ela começa a mostrar para a gente os sinais de que está pronta para sair da toca e explorar o seu recinto”, disse a veterinária-chefe do Aquário, Laura Reisfeld. O nascimento de Nur, além de ser um marco histórico, é muito importante para a preservação da espécie que está ameaçada de extinção.

Mudanças no comportamento Segundo o Aquário, a suspeita da gravidez de Aurora surgiu da observação da equipe às mudanças em seu comportamento. A confirmação por exames tradicionais, como ultrassom, não é possível por conta da densa camada de gordura do animal, mas foi possível perceber que ela começou a passar mais tempo em sua jaula, demonstrando maior necessidade de descanso e reduzindo sua interação com Peregrino, o que é normal porque o macho, quando está por perto, é um fator de estresse. “Desde que os ursos chegaram houve um grande preparo. Quando um animal - mantido sob cuidados humanos - reproduz, o que faz parte do seu comportamento natural, é um presente para nós. Proporcionando um alto nível de bem-estar, conseguimos garantir que esses animais sejam saudáveis e, consequentemente, se reproduzam”, disse Laura.

O Aquário de São Paulo fica na Rua Huet Bacelar, 407, no Ipiranga, aberto à visitação todos os dias, das 9h às 17h. Os preços dos ingressos podem ser consultados no site oficial www.aquariodesp.com.br . Leões No Zoo São Paulo é possível conhecer ainda os quatro filhotes de leão que acabam de chegar à área de visitação. Também nascidas em novembro, as quatro leoazinhas são filhas da fêmea Erindi e do macho Django. As bebês têm três meses e pesam cerca de 25 quilos. Seus nomes foram escolhidos em alusão ao filme O Rei Leão: Nala, Kiara e Sarabi e uma delas, a Sampa, em homenagem à capital paulista. Django nasceu no Zoológico de Copenhagen, na Dinamarca, e chegou ao Zoológico de São Paulo com um ano e quatro meses, em 2016. Erindi veio do Gaia Zoo, na Holanda, também em 2016.