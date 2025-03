Foliões passam mal com spray de pimenta utilizado por PMs, em Juiz de Fora (MG) / Crédito: Divulgação/vídeo de Paula Duarte

Vídeo circula nas redes sociais com os registros de ação e pós-ação da Polícia Militar durante o bloco de carnaval Beneméritas, em Juiz de Fora, Minas Gerais. As imagens foram feitas na noite de sábado, 1º. O bloco foi dispersado com o uso de spray de pimenta e bombas foram jogadas no palco, onde brincantes, inclusive crianças, se divertiam. As confusões começaram quando os foliões gritavam contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Confira o vídeo abaixo:

As imagens trazem pessoas sendo socorridas por outros foliões do bloco, algumas sentadas e outras deitadas no chão. Os organizadores, a cantora MC Xuxu e Gustavo, conforme apresentado no vídeo, são duas pessoas trans. Nas gravações, foi informado que a organizadora havia ficado presa no camarim com os policiais e que os mesmos estavam sem identificação. Também é possível ver MC Xuxu sendo levada algemada, assim como o golpe de bastão levado pelo outro organizador, ocasionando um corte na cabeça. Pessoas deitadas e sentadas no chão após serem atingidas por spray de pimenta em carnaval Crédito: divulgação/ vídeo de Paula Duarte

As pequenas brigas entre os brincantes foram interrompidas, segundo a PM, para conter a agressividade de um grupo e, por isso, o uso de bastão e spray de pimenta. Os organizadores foram detidos, mas liberados na madrugada deste domingo. Pelas redes sociais, Xuxu agradeceu o apoio e o carinho dos seguidores disse que ainda vai explicar o fato. Já na versão da PM, MC Xuxu incentivou o protesto contra os policiais, o que provocou um tumulto generalizado. No vídeo, é possível ver a cantora pede: "Vão para casa, se cuidem. Não tem como continuar o bloco com uma polícia truculenta dessa".

O que diz a prefeitura A prefeitura de Juiz de Fora divulgou uma nota afirmando que as ações ocorreram no final no bloco e disse deplorar “o uso desnecessário de violência, praticada no policiamento da Praça Antônio Carlos (local do evento). Foliões e suas famílias (inclusive crianças) foram vítimas do uso de gás de pimenta e de violência desproporcional, o que levou inclusive muitas pessoas a procurarem os serviços de saúde". O que diz a Polícia Militar Os agentes relataram, em boletim de ocorrência, que foram acionados para atuar em um baile funk com “proibidões”, com venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Houve também o registro de um ônibus apedrejado.

Segundo a PM, os organizadores denunciaram, no final do evento, uma confusão formada por um grupo próximo ao palco, inclusive com a presença de um indivíduo armado. Quando os policiais foram abordar o suspeito, várias pessoas os cercaram para impedir a ação. A agressividade do grupo levou ao uso progressivo da força, incluindo bastão e spray de pimenta. No B.O. também consta que o homem armado fugiu e os demais agressores se dispersaram. Já MC Xuxu incentivou protestos contra os PMs, o que provocou o tumulto. Um cidadão foi preso por atirar uma garrafa contra os policiais e MC Xuxu recebeu voz de prisão por incitação à violência. A artista foi algemada por ter resistido à abordagem e por ter desacatado os agentes.