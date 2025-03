Filho de Virgínia é internado com bronquiolite e ela mostra cuidados no hospital

Em uma foto, ela mostrou o filho, de cinco meses, José Leonardo, usando uma máscara de oxigênio em hospital do Rio de Janeiro

O filho caçula da influencer Virgínia Fonseca, José Leonardo, está internado em um hospital com bronquiolite. Em suas redes sociais, a mãe disse que o menino não está em estado grave, mas precisa de tratamento intensivo.

José Leonardo foi internado no sábado, dia 1º. Ela está no Rio de Janeiro e planejava acompanhar um show do marido, Zé Felipe, em Florianópolis, mas precisou cancelar.