Carnaval 2025: confira os blocos de rua do Rio neste domingo

Em mais um dia de carnaval, 54 blocos agitam as ruas do Rio de Janeiro neste domingo (2). Além dos blocos tradicionais, acontece o desfile do Divinas Tretas, bloco LGBTQIAPN+ com concentração na Praia do Flamengo, a partir das 8h. Em mais um dia de carnaval, 54 blocos agitam as ruas do Rio de Janeiro neste domingo (2). Além dos blocos tradicionais, acontece o desfile do Divinas Tretas, bloco LGBTQIAPN+ com concentração na Praia do Flamengo, a partir das 8h.

A primeira agremiação a competir é a Unidos de Padre Miguel, com o enredo Egbé Iyá Nassô. No carnaval de 2024, a escola foi vencedora da Série Ouro, retornando à elite do carnaval após 52 anos. Confira a lista de blocos oficiais deste domingo (2): - A.R.B.C. Império da Folia

Horário: 16h Endereço: Largo do Machado - Catete

- Agytoê Horário: 16h Endereço: Praça Cardeal Câmara, 71 - Centro

- Alegria de Palmares Horário: 15h