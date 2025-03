Confira os blocos do carnaval 2025 do Rio de Janeiro neste sábado

Fundado em 1918, o tradicional bloco de carnaval Cordão da Bola Preta promete reunir milhões de foliões no centro da cidade do Rio de Janeiro neste sábado (1). Este ano, o Bola Preta celebra seu 106º desfile de carnaval. A concentração está prevista a partir das 7h, em frente ao Terminal Menezes Cortes, na Rua Primeiro de Março, com início do desfile às 9h. Fundado em 1918, o tradicional bloco de carnaval Cordão da Bola Preta promete reunir milhões de foliões no centro da cidade do Rio de Janeiro neste sábado (1)., na Rua Primeiro de Março, com início do desfile às 9h.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2013, o Cordão da Bola Preta chegou a reunir mais de dois milhões de pessoas na Avenida Rio Branco, também no Centro. Além do bloco centenário, são destaques neste sábado o Amigos da Onça, com concentração no calçadão da Praia do Flamengo, e o Multibloco, com início na Avenida Henrique Valadares.

À noite, tem o segundo e último dia de desfile das escolas de samba da Série Ouro, no Sambódromo Marquês de Sapucaí. A campeã se classifica para desfilar no Grupo Especial no carnaval de 2026, já as últimas duas colocadas serão rebaixadas para a Série Prata, divisão que compete na Estrada Intendente Magalhães, via que liga o bairro de Madureira a Campo dos Afonsos. Programação de blocos oficiais deste sábado (1º): - A Banda do Largo da Segunda-Feira

Horário: 16h Endereço: R. Conde de Bonfim, 25 - Tijuca - Alta Pressão

Horário: 12h Endereço: R. Cel. Agostinho, 161 - Campo Grande - B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria

Horário: 17h Endereço: Olaria, Rio de Janeiro - B.C. Eles Que Digam