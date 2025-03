CNPq anuncia vencedoras do Prêmio Mulheres e Ciência

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) anunciou nesta sexta-feira (28) as vencedoras da primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência.

A entrega do prêmio acontecerá no dia 12 de março, na sede do CNPq, em Brasília.