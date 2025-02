Carnaval do Maranhão começa nesta quinta, na orla e centro de São Luís

O carnaval oficial do Maranhão começa nesta quinta-feira (27). Na capital, São Luís, os foliões poderão desfrutar da festa em dois circuitos: um na orla da cidade e outro no centro histórico.

Além disso, ainda hoje, na avenida Litorânea haverá apresentações de artistas e grupos maranhenses como Jegue Folia, Fabrícia, Grupo Palmares, Os Tropix, Bicho Terra, Vagabundos do Jegue, Confraria do Copo, Bloco 24/48, Bloco do Reggae, Matraca Elétrica e Vamu di Samba.

Fundado no ano de 1936 por poetas, compositores e músicos, o bloco mais antigo do Maranhão desfila nas cores preto e branco é e um dos símbolos do arnaval de rua de São Luís

No circuito da Madre Deus, berço de inúmeras manifestações culturais do Maranhão, o folião poderá acompanhar o tradicional carnaval de rua maranhense e suas diversas manifestações, como o bloco Fuzileiros da Fuzarca, que traz na batida sua marca registrada. O ritmo cadenciado é produzido pelas retintas, taróis-de-mão e duas-por-uma (instrumentos de percussão cobertos com couro de bode e carneiro).

Já no centro histórico de São Luís, a programação terá dois circuitos: um no tradicional bairro da Madre Deus e outro na avenida Beira-Mar, na Cidade do Carnaval, onde foi construído um palco para a apresentação de shows. Entre as atrações previstas na Beira-Mar estão Ara Ketu, Netinho, Pablo, Matruz com Leite, Filhos de Jorge, Raça Negra, Baiana System, Luísa Sonza e a Marrom, Alcione.

Além do Fuzileiros, a Madre Deus, ou Madre Divina como é carinhosamente chamado o bairro, também presencia desfiles dos Blocos Tradicionais, com seus tambores apelidados de treme terra. As agremiações, como o bloco da Apae, Tropicais do Ritmo, Show Feras, Os Curingas, Os Gigantes, Magnatas Show, Os Gladiadores, Os Diplomáticos, Os Diferenciados, Os Foliões, Reis da Liberdade, Os Trapalhões, Os Brasinhas, Vinagreira Show, Companhia do Ritmo e Tradicionais do Ritmo, se caracterizam pela beleza de suas vestimentas e pelo som estrondoso que produzem.

As batucadas, feitas pelos tambores chamados de contratempo, são feitas com a palma das mãos, com força e precisão, cadenciando o ritmo. O tambor grande, de um 1,2 metro e diâmetro de 65 a 70 cm, é tocado com o acompanhamento de retintas, cabaças, reco-recos, agogôs, afoxés, ganzás e rocas. O som resultante favorece a fusão com diversos estilos musicais, que animam tanto os tocadores como os demais brincantes, chamados de balizas.

O circuito recebe ainda durante o reinado de Momo atrações como a Máquina de Descascar‘Alho, e diversos blocos como o Blocão do Nina, Blocão SDS, Blocão da Tribo, Bloco Sem Limite, Bloco Tô Com John, Blocão do Jacaré, Bloco 100 Sigilo, Bloco do Azedinho, Bloco Os Amontes e Marabloco, grupos de tambor de crioula, blocos afro como o Abibimã, Aiyê Amadê, Aruanda, Didara, Jurumê, Neto de Nanã, entre outros.