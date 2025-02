Galo inicia contagem regressiva para carnaval no Recife

Considerado o maior bloco de carnaval do mundo, o desfile do Galo da Madrugada acontece sempre no primeiro sábado de carnaval . Este ano, a folia será realizada no dia 1º de março, com a concentração logo pela manhã, às 7h.

Com o tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval” , a festa do Galo homenageará manifestações típicas de Pernambuco: os Caretas de Triunfo, conhecidos por suas máscaras enigmáticas; as Caiporas de Pesqueira, personagens simbólicas que evocam mitos e narrativas indígenas da região e também o tradicional bloco Bacalhau do Batata, que anima as ruas de Olinda na Quarta-feira de Cinzas.

O percurso do Galo da Madrugada terá 30 trios elétricos, com artistas do cenário pernambucano e nacional , além das tradicionais orquestras de frevo, tem início às 9h, em frente ao Forte das Cinco Pontas. O desfile, que também terá bonecos gigantes, segue pela Rua Imperial até a Praça Sérgio Loreto, onde fica a sede do Galo.

Em 2025, a festa renderá homenagens aos cantores e compositores Elba Ramalho e Marron Brasileiro , além da Troça Abanadores do Arruda. Nascida na zona rural de Conceição, no Vale do Piancó, na Paraíba, Elba Ramalho é conhecida pela sua energia nos palcos, especialmente para ritmos como o forró, o xote, o baião e o frevo. Entre os grandes sucessos da cantora, que comemora mais de 50 anos de carreira, estão "Banho de Cheiro" e "De Volta Pro Aconchego".

Marron Brasileiro é cantor e compositor de verdadeiros hinos do Carnaval recifense. Nascido no bairro de Mustardinha, ele é autor de clássicos como Nas Ondas do Desejo, É tanto Amor, Galera do Brasil e Arreia a Lenha. Ele começou a carreira tocando em barzinhos, depois pequenas bandas, até entrar no Grupo Alcano, mais tarde no Scorpions e, por fim, fundou a Versão Brasileira, onde chegou ao sucesso. De folião do Galo da Madrugada, Marron agora está no bloco não mais como brincante, mas em cima de um trio elétrico animando a multidão.

ABANO

Fundada em 1º de outubro de 1934, no alto da Alegria, bairro de Água Fria, a Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, popularmente conhecida como ABANO, desfila defendendo as cores verde, vermelha e amarelo. E seu repertório coleciona frevos, muitos deles do seu compositor próprio: José Constantino, integrante da diretoria desde 1984. Inicialmente batizada apenas como Abanadores, a troça incorporou o Arruda em 1937, quando sua sede foi transferida para o bairro recifense. Seus mais de 300 componentes trazem a essência do carnaval pernambucano.

Recife

Este ano, a programação do carnaval do Recife no Marco Zero contará com desfiles de escolas de samba, shows diversos de nações de Maracatu, Orquestra Popular do Recife – Maestro Ademir Araújo, cantores como Marron Brasileiro, Alcione, Ney Matogrosso, Lenine, João Gomes, Glória Groove, Pabllo Vittar, O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo; Spok Frevo Orquestra, Nação Zumbi, Baiana System, entre outras atrações.