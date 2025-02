Bloco com Demônios da Garoa homenageia Adoniran Barbosa em São Paulo

Num desfile carregado de simbolismo, o(foto), hoje (26), em desfile pelas ruas do histórico bairro do Bixiga, em São Paulo.

Com o tema Adoniran Barbosa Mora no Coração do Bixiga , o desfile inicia a concentração às 18h na Rua 13 de Maio . O cortejo começará às 21h, saindo do Bixiga e percorrendo várias ruas e praças da região central da cidade, como a Praça Ramos de Azevedo, Largo Paissandu e avenida Ipiranga, passando por vários locais turísticos e históricos como o Teatro Municipal.

Patrimônio cultural

Desde 2019, a obra de Adoniran Barbosa é, oficialmente, considerada patrimônio cultural de São Paulo, conforme decisão da Câmara Municipal.

“A Banda do Candinho tem orgulho de manter viva a essência do carnaval de rua de São Paulo. Homenagear Adoniran Barbosa é celebrar a alma do Bixiga e da cidade, e ter os Demônios da Garoa como padrinhos dessa festa é um presente para todos os foliões”, disse Candinho Neto, presidente da agremiação.

O grupo Demônios da Garoa, formado em 1943, tornou-se o maior intérprete da obra de Adoniran. Referência no samba de São Paulo e do Brasil, é o grupo de samba mais antigo do mundo, segundo o Guinness Book. Já a Banda do Candinho foi fundada em 1981, sendo uma das pioneiras do carnaval de rua paulistano.