SP: motorista de caminhão envolvido em acidente com ônibus é detido

O motorista do caminhão envolvido no acidente com um ônibus, que vitimou 12 estudantes na noite de quinta-feira (20) na rodovia Waldir Canevari (SP-355-330), foi detido e autuado em flagrante por fuga do local, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo.

O ônibus com estudantes universitários foi atingido pelo caminhão na noite desta quinta-feira (20) entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista, no estado de São Paulo. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que o veículo com os estudantes estava regular e com a vistoria em dia. Além dos 12 mortos, 21 pessoas ficaram feridas. O ônibus retornava da Universidade de Franca (Unifran) por volta das 23h.