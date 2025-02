Calor dilata trilho e faz trem tombar no Rio de Janeiro

O tombamento do trem foi causado pela alta temperatura que provocou a dilatação do trilho em Magé (RJ), informa Supervia

Um trem tombou em razão da temperatura elevada na via férrea da Baixada Fluminense, em Magé, no Rio de Janeiro. De acordo com a concessionária Supervia, o trilho dilatou devido ao calor de 71°C na ferrovia, que o fez dilatar na última quinta-feira, 20. Apesar do tombamento, ninguém se feriu.

“Todos os passageiros que estavam a bordo foram retirados com segurança”, comunica a Supervia.