Bombeiros combatem mais de 500 incêndios no Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado para mais de 560 ocorrências de fogo em vegetação, entre segunda (17) e terça-feira (18) em todo o estado. Foram mais de 2 mil ocorrências registradas pela corporação nos primeiros 45 dias do ano de 2025. No mesmo período de 2024, 700 ocorrências deste tipo foram atendidas pelos bombeiros.

"Está bem atípica a quantidade de incêndios florestais que estamos enfrentando neste momento. No dia 17, combatemos 312 focos de incêndio florestal. Isso corresponde, quando comparado ao mesmo período do ano passado, a um aumento de mais de 370%. Os salvamentos marítimos aumentaram em mais de 120%", disse o coronel Tarciso, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário da Defesa Civil.