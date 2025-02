Mulher morre após cirurgia de 15 horas em clínica famosa de Salvador

Vítima tinha 54 anos e teve uma parada cardíaca depois de realizar três cirurgias plásticas no local

A administradora de imóveis Verusca Rendall de Carvalho teve complicações e morreu horas após as intervenções.

Uma mulher de 54 anos morreu após dar entrada em uma clínica de cirurgia plástica em Ondina, em Salvador, para realizar procedimentos estéticos. Três cirurgias foram realizadas no abdômen, mamas e pernas durante a segunda-feira, 17. O procedimento teve duração de 15 horas.

O marido da vítima foi avisado que a paciente teve uma parada cardíaca depois da cirurgia por volta das 5 horas da manhã desta terça-feira, 18. Ela foi internada às 9 horas do dia anterior para realizar os três procedimentos de vez.

O episódio ocorreu na Clinday, em Ondina. A Polícia Civil chegou por volta das 10 horas da manhã para fazer a retirada do corpo, quando familiares aguardavam a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

" Só o marido dela sabia que ela faria as três cirurgias de vez . Ela não quis contar porque sabia que o resto da família não iria aprovar", contou a irmã da vítima.

As cirurgias de abdominoplastia, prótese de mama e retirada de gordura das pernas eram um sonho da paciente.

Mulher passou mal algumas horas após as cirurgias

Em conversa com familiares após a morte, o médico responsável pelas cirurgias disse que Verusca Rendall havia realizado todos os exames pré-operatórios necessários para ser submetida aos procedimentos. Algumas horas após as cirurgias, quando já estava no quarto, ela teria passado mal e foi medicada.

Pouco tempo depois, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu, mesmo após a tentativa de reanimação. Exames periciais poderão definir qual foi a causa da morte.

A mulher deixa uma filha de 16 anos, que mora fora do Brasil.