CNU chama 42 candidatos para cursos de formação

Esta etapa do concurso é eliminatória e vale para a classificação do candidato. Por isso, a participação no curso de formação inicial de carreiras do concurso unificado é decisiva para a continuidade do candidato no concurso.

Os convocados que não confirmarem participação são eliminados dos cargos da convocação. No entanto, essas pessoas seguem concorrendo aos cargos escolhidos como os de maior preferência pelo candidato no momento de inscrição do CPNU.

Confirmação de participação