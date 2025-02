TV Brasil exibe no sábado Noite da Beleza Negra pelo 2º ano seguido

Pelo segundo ano consecutivo, a TV Brasil exibe, ao vivo, para todo o país a Noite da Beleza Negra em parceria com a TVE Bahia. A transmissão será neste sábado (15), a partir das 22h, direto da Senzala do Barro Preto, sede do bloco afro Ilê Aiyê, que comemora os 50 anos do primeiro desfile carnavalesco. Pelo segundo ano consecutivo, aexibe, ao vivo, para todo o país a Noite da Beleza Negra em parceria com a TVE Bahia. A transmissão será neste sábado (15), a partir das 22h, direto da Senzala do Barro Preto, sede do bloco afro Ilê Aiyê, que comemora os 50 anos do primeiro desfile carnavalesco.

O tema da festa que elege a Rainha do Ilê Aiyê 2025 tem relação com o bairro berço do bloco afro: "O Curuzu é o mundo: e a porta de entrada é a percussão". O evento tem apresentação de Arany Santana, Sandro Teles e Val Benvindo, além de uma quarta personalidade surpresa para conduzir o show.

A 44ª Noite da Beleza Negra define a Deusa do Ébano 2025. A eleita vai conduzir o Carnaval do Ilê Aiyê nas ruas da capital baiana. Kenya: Berço da Humanidade é o enredo escolhido para a folia do bloco afro. Este ano, o concurso celebra as cinco décadas que o Ilê Aiyê saiu pela primeira vez nas ruas.

No palco da edição histórica que homenageia Ekedi Dete Lima, uma das fundadoras e estilista do bloco, o evento promove encontros musicais e performances artísticas. A anfitriã é Band’Aiyê, sob regência dos maestros Mário Pam e Kehindê Boa Morte. As atrações confirmadas são as cantoras e compositoras baianas Rachel Reis e Larissa Luz, o Coletivo Afrobapho, a orquestra Aguidavi do Jêje, a atriz e cantora Denise Correia e as atrizes Cris Vianna e Jeniffer Nascimento.

Ao todo 15 finalistas, disputam o título de Rainha do primeiro bloco afro do país que se consolidou com uma das principais expressões culturais do carnaval baiano. Carisma, beleza e desenvoltura na dança afro são alguns dos critérios para conquistar a tão desejada coroa que será entregue por Larissa Valéria Sá Sacramento, atual Deusa do Ébano. Quando subir no trio para arrastar a multidão de foliões em Salvador, a nova diva abre os caminhos e guia o cortejo do Mais Belo dos Belos. A manifestação cultural tinge as ruas da capital do estado com as cores do bloco pioneiro: amarelo, branco, vermelho e preto.