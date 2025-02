Defesa Civil alerta para chuvas fortes em São Paulo

Segundo meteorologistas da Defesa Civil, as chuvas serão generalizadas por todo o estado, mas terão maior intensidade nos municípios da faixa leste, o que inclui a Grande São Paulo, litoral e Vale do Paraíba, além das regiões de Campinas e Sorocaba.

No domingo (16), informou a Defesa Civil, há indícios de que as chuvas diminuirão. Todo o território paulista deve voltar a enfrentar altas temperaturas.

Apesar da passagem da frente fria, as temperaturas continuarão elevadas no estado. Somente na faixa leste haverá uma ligeira redução das temperaturas máximas, em razão de uma maior presença de nebulosidade.

Já no Vale do Ribeira as condições são de chuva mais intensa e volumosa.

Para hoje (13), a previsão é de pancadas de chuva típicas de verão em razão do calor. Elas podem vir acompanhadas de rajadas de vento, queda de raios e granizo. Essa chuva deve acontecer de forma isolada, mas pode ocorrer com forte intensidade.



A Defesa Civil alerta que - durante as chuvas intensas - a população não deve se arriscar tentando atravessar ruas alagadas. Um adulto, por exemplo, pode ser arrastado se a água estiver na altura do tornozelo. Já um carro pode ser levado quando a água encobrir as rodas.

Durante o mau tempo é importante ficar longe de árvores e estruturas metálicas frágeis. Além de poder cair, elas atraem raios.