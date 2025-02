Mutirão para trans e travestis oferece mais de 1 mil vagas de emprego

O Sindicato Paulista de Empresas de Contact Center (Sintelmark) promove nesta quarta-feira (12), em São Paulo, um mutirão de emprego para pessoas transexuais e travestis, comunidade que ainda enfrenta muitas dificuldades para entrar no mercado de trabalho, por causa do preconceito. Ao todo, serão ofertadas 1.082 oportunidades de trabalho, todas de companhias representadas pela entidade.

De acordo com o sindicato, todos os postos são CLT, ou seja, com carteira assinada. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do sindicato.