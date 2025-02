Em 12 meses, 16% dos maiores de 18 anos compraram ao menos 1 livro

As mulheres representam 62% dos consumidores que compraram mais de dez livros nos últimos 12 meses. Quarenta e um por cento dessas mulheres são da classe B e 39% da classe C. As mulheres da classe B estão concentradas no Nordeste e as da classe C no Sudeste.

Segundo o estudo, a maior parte dos consumidores acha caro os livros escolares e os livros para aprimoramento pessoal e profissional. Os livros para entretenimento e lazer, assim como os livros infantis e juvenis, não são considerados caros nem baratos.

A pesquisa mostra que 55% dos consumidores preferem comprar livros em lojas online e 39% preferem comprar em lojas físicas. O Nordeste é a região que concentra o maior percentual da população que prefere comprar online.