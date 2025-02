Mulher conhece dentista em consulta, o persegue por 5 anos e é presa

Uma mulher de 24 anos foi presa por perseguir um dentista e a namorada dele em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. A prisão ocorreu nessa segunda-feira, 3, no Morro do Matadouro, em Itajaí. Além do crime de perseguição, conhecido como stalking , ela responderá por injúria e ameaça.

O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal, que determinou medidas cautelares, como a proibição de contato e aproximação da vítima.

No entanto, a mulher descumpriu as ordens judiciais e continuou com as ameaças e perseguições. Diante do descumprimento das restrições, a Justiça determinou a prisão preventiva da mulher. Após ser capturada, ela foi encaminhada ao presídio de Itajaí, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Stalking: como aconteceram as ameaças?

Além de enviar mensagens ofensivas e ameaçadoras, a suspeita utilizava celulares de terceiros e e-mails falsos para contatar as vítimas. Ela também passou a monitorar os endereços residencial e profissional do casal, além de frequentar os mesmos locais de lazer e restaurantes.