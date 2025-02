DR com Demori entrevista a psicanalista e escritora Maria Rita Kehl

A psicanalista, escritora e ex-integrante da Comissão Nacional da Verdade Maria Rita Kehl é convidada do programa Dando a Real com Leandro Demori, que vai ao ar nesta terça-feira (04), às 23h, na TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Durante a conversa com Demori, Maria Rita Kehl abordou o impacto das redes sociais no entendimento da história de cada indivíduo, da maneira como enxergamos as relações de ódio na internet e como isso molda o comportamento humano.