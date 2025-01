Fotógrafo da Agência Brasil é o segundo mais premiado em 2024

O fotógrafo da Agência Brasil Paulo Pinto entrou para a lista dos jornalistas mais premiados de 2024, de acordo com ranking elaborado e divulgado pelo portal Jornalistas & Cia. O profissional, que compõe a equipe da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em São Paulo, ganhou o segundo lugar da lista, que é liderada por Lalo de Almeida, repórter fotográfico da Folha de S. Paulo. O fotógrafo daPaulo Pinto entrou para a lista dos jornalistas mais premiados de 2024, de acordo com ranking elaborado e divulgado pelo portal Jornalistas & Cia. O profissional, que compõe a equipe daem São Paulo, ganhou o segundo lugar da lista, que é liderada por Lalo de Almeida, repórter fotográfico da Folha de S. Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Ranking + Premiados da Imprensa está em sua 14ª edição listando os jornalistas e veículos mais premiados do ano, tanto nacionalmente como por região e plataforma. Além de Paulo Pinto, a própria Agência Brasil aparece entre os veículos mais premiados do país ao longo de 2024, em nono lugar em um ranking com mais de 50 participantes. A TV Brasil também faz parte do grupo, na 14ª posição.

Na classificação por plataforma, a Agência Brasil ocupa o primeiro lugar entre as agências de notícias mais premiadas do ano. Já a TV Brasil está em terceiro lugar no ranking das emissoras de televisão. A EBC ocupa o sexto lugar na lista dos grupos de comunicação, a partir dos prêmios acumulados por seus veículos e profissionais ao longo de 2024. "O ranking reconhece o trabalho de excelência dos profissionais da EBC, com sua contribuição relevante para a comunicação pública e a democracia brasileira", afirmou o diretor-presidente da EBC, Jean Lima. “Esse reconhecimento é fruto de um trabalho intenso para entregar à sociedade um jornalismo público, cidadão e de muita qualidade”. Trajetória Paulo Pinto começou a fotografar na adolescência, quando vivia em sua cidade natal, Santana do Livramento (RS), e cobria eventos para o jornal local. Trabalhou na Agência Estado e consagrou-se como um dos grandes nomes do fotojornalismo brasileiro, com diversos trabalhos premiados e reproduzidos pelo mundo. Em 2024, venceu o Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo com a fotografia publicada na Agência Brasil em que registrou a repressão policial durante manifestação do Movimento Passe Livre (MPL), em São Paulo.