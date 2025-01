Carnaval de rua do Rio esperar receber 6 milhões de foliões

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“São 482 blocos pré-cadastrados, já com autorização, só dependendo de cumprir as exigências dos órgãos para saírem nos seus desfiles. A estrutura dos grandes, médios blocos e até dos pequenos, no nosso caderno de encargos, prevê banheiro químico e toda a infraestrutura para o folião ter segurança não só durante o cortejo mas quando precisar ir o banheiro. Então essa estrutura está sendo oferecida para toda a cidade”, disse o presidente da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), Bernardo Fellows, na apresentação do plano operacional da prefeitura para o carnaval de rua.