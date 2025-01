Hoje é Dia: combate ao trabalho escravo e visibilidade trans em foco

Morte do farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político fluminense José do Patrocínio (120 anos) - destacou-se como uma das figuras mais importantes dos movimentos Abolicionista e Republicano no país. Foi também idealizador da Guarda Negra, que era formada por negros e ex-escravos, sendo vanguarda do movimento negro no Brasil

Nascimento do jornalista e escritor gaúcho Apparício Torelly, o Baráo de Itararé (130 anos) - pioneiro do humorismo político brasileiro

Dia da Visibilidade Trans